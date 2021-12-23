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Проколол шины 39 троллейбусов. В Гомеле по делу о терроризме задержан россиянин

23 декабря 2021 11:46
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Новости Беларуси. По делу о терроризме КГБ Беларуси в Гомеле задержан россиянин. Мужчина подозревается в поджоге автомобиля сотрудника МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также он с целью остановки движения общественного транспорта проколол шины 39 троллейбусов.  

Проколол шины 39 троллейбусов. В Гомеле по делу о терроризме задержан россиянин-1

Установлено, что правонарушения совершены из экстремистских и политических побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение теракта». Его главным фигурантом проходит Андрей Поднебенный, уроженец Хабаровска с видом на жительство в нашей стране. Известно также, что задержанный – участник незаконных акций, активный пользователь деструктивных и экстремистских Telegram-чатов.  

# КГБ Беларуси # общество # Андрей Поднебенный # Фотофакт

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