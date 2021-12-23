Проколол шины 39 троллейбусов. В Гомеле по делу о терроризме задержан россиянин

Новости Беларуси. По делу о терроризме КГБ Беларуси в Гомеле задержан россиянин. Мужчина подозревается в поджоге автомобиля сотрудника МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также он с целью остановки движения общественного транспорта проколол шины 39 троллейбусов.

Установлено, что правонарушения совершены из экстремистских и политических побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение теракта». Его главным фигурантом проходит Андрей Поднебенный, уроженец Хабаровска с видом на жительство в нашей стране. Известно также, что задержанный – участник незаконных акций, активный пользователь деструктивных и экстремистских Telegram-чатов.