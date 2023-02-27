«Очень сильно били». Польские пограничники заставили беженцев искать сбитый в Беларуси беспилотник

Польские силовики вытеснили группу беженцев в Беларусь. После того как у семерых граждан Афганистана забрали личные вещи и документы, им поставили ультиматум: пустим обратно в Польшу, если найдете упавший за кордоном беспилотный летательный аппарат с польской SIM-картой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранцам удача не улыбнулась. Поиски не принесли успеха. Беженцы попытались вернуться в Польшу, но там их избили и вытеснили повторно.

Искали и не нашли. И они у нас сумку, телефон и деньги не отдавали и обратно кинули в Беларусь. И очень сильно били, особенно, когда не нашли дрон. У меня у друга нога очень сильно болит.