«Очень сильно били». Польские пограничники заставили беженцев искать сбитый в Беларуси беспилотник
Польские силовики вытеснили группу беженцев в Беларусь. После того как у семерых граждан Афганистана забрали личные вещи и документы, им поставили ультиматум: пустим обратно в Польшу, если найдете упавший за кордоном беспилотный летательный аппарат с польской SIM-картой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иностранцам удача не улыбнулась. Поиски не принесли успеха. Беженцы попытались вернуться в Польшу, но там их избили и вытеснили повторно.
Искали и не нашли. И они у нас сумку, телефон и деньги не отдавали и обратно кинули в Беларусь. И очень сильно били, особенно, когда не нашли дрон. У меня у друга нога очень сильно болит.
Что касается беспилотника, его нашли белорусские пограничники. К дрону был прикреплен груз с подакцизным товаром. И здесь возникает логичный вопрос: не вовлечены ли военные сопредельной стороны в контрабандные схемы на границе? Ранее за это в Польше задержали около десятка таможенников в пункте пропуска «Бобровники».
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