Проект «Наши сердца – детям» посетил пациентов Минской областной детской клинической больницы

Атмосферу волшебства сегодня, 20 декабря, создали в Минской областной детской клинической больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рамках благотворительного проекта «Наши сердца – детям» юных пациентов поздравили с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками.

В холле лечебно-диагностического корпуса для ребят и их родителей организовали театрализованное представление. Зажигательные песни, музыкальные композиции и аниматоры не просто помогли юным зрителям поверить в чудеса, но и отправили их в настоящее путешествие по волшебному миру сказок. А положительные эмоции помогают ускорить выздоровление. Каждого ребенка ждал подарок.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Больница накладывает определенные впечатления на ребенка. А здесь мы хотим сделать для детей такой хороший новогодний праздник, подарить радость детям. С сегодняшнего дня и завтра, и послезавтра, и на протяжении всей следующей недели мы будем поздравлять детей, потому что больница большая, 615 коек, деток много. Всех сегодня мы не смогли собрать здесь, поэтому будут еще поздравления в отделениях, в палатах.

«Наши сердца – детям» – это проект Белорусского детского фонда, который не первый год радует юных пациентов детской областной больницы. Главная миссия не оставить без внимания ни одного ребенка. Не только тех, кто находится в клиниках, но и воспитанников детских домов, а также ребят которые оказались в социально-опасном положении.