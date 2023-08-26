Для детей сотрудников МВД в Лиде провели праздничное посвящение в первоклассники

Новости Беларуси. Посвящение в первоклассники – запоминающийся старт в новый этап жизни. В Лиде состоялся праздник для детей сотрудников органов внутренних дел Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ребят подготовили тематические площадки, где их ждали конкурсы, развлечения и, конечно, подарки. Малыши стали зрителями шоу в исполнении служебных собак, ознакомились с учебными и боевыми самолетами на авиабазе.

Большой интерес у детей вызвал конный патруль, который недавно начал работу в городе. Будущие школьники смогли не только повеселиться, но и получить полезную информацию по правилам безопасного поведения. А взрослые напутствовали ребят на добрые дела и поступки.

Вячеслав Строчинский, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Лидчина – уникальное место, где сочетаются различные возможности и отдыха детей, развлечения детей. Это и парк аттракционов, здесь и аэродром, и Лидский замок. Поэтому мы благодарны Лидчине за то, что во второй раз она принимает данную акцию.

Сергей Сыцевич, начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома:

Уже становится доброй традицией на лидской земле встречать и принимать в гости милицейских первоклашек. Этих ребят и девчонок, которые в этом году наденут школьную форму и придут за школьную парту. Мы очень готовились к этой встрече. Я уверенно говорю, что это будет интересно как для деток, очень важно, так и для родителей.

Мне понравилась машина ГАИ, потому что она с мигалками.

На качелях кататься мне очень сильно понравилось. На самолетах лазить очень сильно понравилось. Понравились еще подарки и танцевать.