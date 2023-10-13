Делегация ВС Беларуси присоединилась к наблюдению за учениями ОДКБ в Кыргызстане

Активная фаза совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» проходит в эти дни в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К наблюдению за маневрами сегодня, 13 сентября, присоединится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с первым заместителем министра обороны.