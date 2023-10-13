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Делегация ВС Беларуси присоединилась к наблюдению за учениями ОДКБ в Кыргызстане

13 октября 2023 07:40
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Активная фаза совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» проходит в эти дни в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К наблюдению за маневрами сегодня, 13 сентября, присоединится делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с первым заместителем министра обороны.

Делегация ВС Беларуси присоединилась к наблюдению за учениями ОДКБ в Кыргызстане-1

Главы военных делегаций оценят действия миротворцев при выполнении боевых задач, предусмотренных замыслом учения. Напомним, участие в масштабных маневрах принимают контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Всего около полутора тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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