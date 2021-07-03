«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте

Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едут со всех уголков Беларуси. Сотни километров, как и более четырех веков назад, многие пилигримы преодолевают пешком, чтобы поклониться чудотворному лику. Все торжества и праздничные мессы проходят на открытом воздухе в связи с эпидситуацией. Организован полевой алтарь. Здесь прихожане впервые увидели святыню после пожара, который произошел в костеле 11 мая.

Хадзілі мы пешыя ў вецер, буру такую, непагадзь. А вот вырашылі, што веласіпедная нам будзе лягчэй. Учора 90 амаль кіламетраў, сёння мы праходзім 50 кіламетраў. І вы ведаеце, казалася б, што сёння менш, лягчэй, але ўсё адно цяжка. Цяжка так, але кліча Маці Божая Будслаўская.

В этот день всегда много людей, пилигримов приходит.

Самае лепшае пачуццё мы сёння атрымалі на гэтым свяце, на гэтым фэсце. Мы людзі амаль мясцовыя, мы з даўгінаўскай парафіі. Кожны год тут бываем.

Мы приехали сюда на машине из Жодино. 10 лет я ходила, например, пешком, но в этом году такой возможности нет в силу обстоятельств, того, что у нас появилась Лена. Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить. Спасибо сказать за нашу девочку, потому что она у нас вымоленная. Просили у Матери Божьей, и вот она помогла. Ну и попросить за наши семьи, за нашу страну, за мир в нашей стране.