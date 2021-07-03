Александр Турчин о Будславском костёле: в августе приступим к строительно-монтажным работам

Новости Беларуси. Сотни паломников направляются в эти дни в Будслав. Здесь проходит традиционный фест в честь иконы Матери Божьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришли мы к Матери Божьей Будславской и спасибо сказать, и попросить». Вот что говорят паломники на знаменитом фесте Посмотреть, как проходит фестиваль, и ознакомиться с ходом строительных работ 2 июля приехал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Готова проектно-сметная документация, сейчас пройдет экспертиза на кровлю. В принципе, мы уже определили подрядчика, это наша организация «Промтехмонтаж». В августе уже приступим к строительно-монтажным работам. Это всего лишь первая и, может, не самая значительная часть, потому что надо провести весь комплекс исследований по храму, усиление фундамента, гидроизоляцию, реставрационные работы для того, чтобы сделать все за несколько лет, чтобы быть спокойными и уверенными в судьбе, я считаю, одной из жемчужин нашей страны.