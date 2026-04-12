День космонавтики: исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос

Дата, которую не можем обойти сегодня стороной. Ровно 65 лет назад была открыта космическая эра. 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил орбитальный облет Земли за 108 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дата, которую не можем обойти сегодня стороной. Ровно 65 лет назад была открыта космическая эра. 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил орбитальный облет Земли за 108 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Космос наш – вот уже более десятилетия говорят и в Беларуси. Еще до полета на МКС Марины Василевской страна была признана ООН космической державой. Запущенные на орбиту спутники успешно работают и сейчас. Немало планов и впереди. Сейчас ведется работа над созданием нового российско-белорусского космического аппарата, который запустят в 2028 году.
С его помощью будет проходить инвентаризация инфраструктуры и природных ресурсов, мониторинг хозяйственных процессов. Он поможет в изучении и прогнозировании развития природного ландшафта. В работу включился и женский коллектив Академии наук.
Ирина Казачонок, ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:
У нас реализуются наши проекты и мероприятия в рамках государственных программ. В этих проектах и мероприятиях ведут разработки как и мужчины, так и женщины. Если мы говорим про наши институты и нашу академическую науку, безусловно, достаточно много женской половины представлено. И у нас такая достаточно серьезная поддержка идет от наших руководителей, которые всячески идут нам навстречу и поддерживают женскую половину Академии наук.
К слову, более 30 % сотрудников Национальной академии наук, задействованных в научно-техническом направлении – женщины.