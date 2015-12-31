Новогодний салют в Минске: место – площадка у Дворца спорта, начало – в 1.30, продолжительность – 12 минут

Новости Беларуси. Зрелищный и масштабный. Именно такой новогодний салют ожидает минчан уже в 2016 году.

Ровно в 1.30 у Дворца спорта небо над Минском раскрасят яркие залпы фейерверка.

Преобладать в них будут цвета национального флага – красный и зеленый. Поочередно огни будут мерцать в виде римских свечей, батарей салютов и цветов. К тому же световое шоу дополнят музыкальные композиции. Они будут звучать с противоположного берега синхронно с залпами салюта. По словам специалистов, это будет самый незабываемый фейерверк в истории города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Филиппович, мастер-пиротехник:

Для подготовки пиротехнического шоу уходит около месяца. Сначала идет проверка музыки, потом идет сам монтаж, потом уже непосредственно 30-31 на месте запуска фейерверка. Новогодний фейерверк будет около 12 минут, состоящий из нескольких музыкальных композиций (3-4 композиции). Под каждое музыкальное произведение у нас подобрана отдельная пиротехника.