Президент проводит совещание о проблемах и перспективах белорусской науки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хочу, чтобы мы, в очередной раз встретившись, приняли те решения, которые сегодня нужны, очень важные решения, чтобы наука двигалась вперед и развивалась. Я требую, чтобы проблемы не замалчивались, не замусоливались, не ретушировались. Надо открыто говорить о недостатках, которые сегодня есть. Эти недостатки мы по-разному выуживали из научной среды. Те, которые на поверхности, понятно, вы что-то изобрели, придумали, а реальный сектор экономики не востребовал. Это и сегодня не востребовано. Тут понятно. Вы скажете об этом, я спрошу с руководителей предприятий или правительства, почему не реализовано. Многие проблемы и настроения ученых мы изучали, будучи в самой среде ученых. Я вам это откровенно говорю. 99,9% об этом не знали, что идет изучение. Мы солидно проштудировали наших академиков, членкоров, молодежь, которая еще «существует» в Академии наук. Мы увидели те серьезные проблемы, о которых мне не говорил Владимир Григорьевич, да и в правительстве о них не знали. Нам не нужно формально подходить к решению тех или иных вопросов. Поэтому я предупреждаю всех, которые сегодня будут говорить, чтобы они говорили кратко, по существу вопроса, чтобы мы могли вместе с вами (это непросто при таком количестве участников, вы лучше меня это знаете, поскольку многие работаете преподавателями, руководите коллективами, а остальные просто являются членами этих коллективов) выкристаллизовать те проблемы, на которые вы должны обратить мое внимание для принятия решения. Я думаю, мы все в этом заинтересованы и вы прежде всего. Вот для чего я это сказал.

7 апреля Президенту показали суперкомпьютер, макет маневренной коммунальной машины, единую систему электронного управления и другие достижения белорусской науки.

По итогам прошлого года на предприятиях и в организациях Беларуси внедрено 189 разработок. Они применяются в самых разных сферах: от медицины, сельского хозяйства до энергетики.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь