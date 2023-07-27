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Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2023 года

27 июля 2023 16:30
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко сегодня, 27 июля, подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную и службу в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2023 года-1

Согласно документу, в период осенней кампании повестки в военкоматы получат молодые люди, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. А также граждане призывного возраста, утративших право на отсрочку. Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

# Армия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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