Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2023 года

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко сегодня, 27 июля, подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную и службу в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, в период осенней кампании повестки в военкоматы получат молодые люди, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. А также граждане призывного возраста, утративших право на отсрочку. Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.