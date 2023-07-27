Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области

Новости Беларуси. Медали «За безупречную службу» получили госслужащие Минской области. Высокие награды вручил председатель облисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На церемонию пригласили шесть человек. Каждый образцово исполняет свои обязанности на государственной гражданской службе. Для них это признание профессионализма и стимул для достижения новых высот.

Алла Воловикова, главный специалист отдела Воложинского райисполкома:

Просто старалась выполнять свою работу добросовестно, качественно, никогда не подводить руководство, прежде всего района, области, да и в целом страны. Поэтому большая благодарность, конечно, что замечен труд.

Ольга Топдемир, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Это очень почетно, и я горжусь, что я ношу звание высокое государственного служащего. Вручение сегодня столь высокой награды накладывает очень большой отпечаток. Это признание заслуг, это огромный стимул для дальнейшего труда.