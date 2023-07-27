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Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области

27 июля 2023 15:51
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Новости Беларуси. Медали «За безупречную службу» получили госслужащие Минской области. Высокие награды вручил председатель облисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области-1

На церемонию пригласили шесть человек. Каждый образцово исполняет свои обязанности на государственной гражданской службе. Для них это признание профессионализма и стимул для достижения новых высот.

Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области-4

Алла Воловикова, главный специалист отдела Воложинского райисполкома:
Просто старалась выполнять свою работу добросовестно, качественно, никогда не подводить руководство, прежде всего района, области, да и в целом страны. Поэтому большая благодарность, конечно, что замечен труд.

Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области-7

Ольга Топдемир, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:
Это очень почетно, и я горжусь, что я ношу звание высокое государственного служащего. Вручение сегодня столь высокой награды накладывает очень большой отпечаток. Это признание заслуг, это огромный стимул для дальнейшего труда.

Александр Турчин вручил медали «За безупречную службу» чиновникам Минской области-10

Среди награжденных представители Молодечненского, Минского и Воложинского райисполкомов, Миноблисполкома и Копыльского районного Совета депутатов.

# Госнаграды # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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