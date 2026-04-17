Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продолжалось 1 час и 45 минут. Александр Лукашенко не в первый раз общается с представителями этого СМИ. RT – российский международный круглосуточный телеканал, основанный в 2005 году.
Вещание осуществляется на английском, арабском, испанском, французском, немецком и сербском языках. Сегодняшний интервьюер Александра Лукашенко – журналист с более чем 40-летним стажем работы на ведущих телеканалах США, включая Fox News и CNN.
За свою карьеру Ричард Санчес беседовал с четырьмя американскими президентами, Фиделем Кастро, Михаилом Горбачевым и другими мировыми лидерами. С 2019 года сотрудничал с RT Amеrica. В 2024-м прекратил работу в связи с санкциями против телеканала, а год спустя переехал в Москву для продолжения деятельности на RT.
Журналист ведет еженедельную программу «Эффект Санчеса». Передача выходит четыре раза в неделю в эфире и на цифровых площадках. Каждый выпуск в совокупности собирает около 40 миллионов просмотров.
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