Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продолжалось 1 час и 45 минут. Александр Лукашенко не в первый раз общается с представителями этого СМИ. RT – российский международный круглосуточный телеканал, основанный в 2005 году.

Вещание осуществляется на английском, арабском, испанском, французском, немецком и сербском языках. Сегодняшний интервьюер Александра Лукашенко – журналист с более чем 40-летним стажем работы на ведущих телеканалах США, включая Fox News и CNN.