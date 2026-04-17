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Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей

17 апреля 2026 10:35
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В Беларуси засеяли треть площадей, отведенных под яровые культуры. Это порядка 750 тысяч гектаров. В лидерах по выполненному объему работ – Гродненская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей-2

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90 % площадей. Осталось завершить работы в Минской, Могилевской и Витебской областях. В целом по стране посеяно более 74 тысяч гектаров сахарной свеклы – это 70 % к плану. Выдерживаются темпы и по льну. Кроме того, теплая погода на юге страны позволила приступить к высеву кукурузы.

В Беларуси засеяли 33% площадей яровых культур.

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей-4

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уже отдельные сельхозорганизации начинают сеять кукурузу. Более интенсивный или более масштабный сев предполагается в последнюю неделю апреля. В этот период уже все регионы массово приступят к посеву данной культуры. И поставлена задача нашим ведомствам, правительствам, зерновую группу кукурузы (это 400 тысяч из почти 1 миллиона 300 гектаров), завершить ее сев к 9 мая.

Чтобы всходы окрепли, идет их подкормка. Первый этап уже завершен, второй выполнен более чем на 70 %. Специалисты отмечают, в целом погодные условия складываются благоприятно. Аграрии намерены уложиться в оптимальные сроки, чтобы получить достойный урожай.

# Посевная кампания

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