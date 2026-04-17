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В Беларуси засеяли 33% площадей яровых культур

17 апреля 2026 08:33
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Ровно треть работы позади. В Беларуси засеяли 33 % площадей яровых культур – 750 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближе всех к финишу – гродненские аграрии.

Там план выполнен более чем на 40 %. Далее в рейтинге – Брестская область. На юге страны почва прогрелась до оптимальных температур, что позволило приступить к севу кукурузы. Весна – самый важный для аграриев период. Именно сейчас не только закладывается будущий урожай, но и формируется основа продовольственной стабильности страны.

В Беларуси засеяли 33% площадей яровых культур -2
# Посевная кампания

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