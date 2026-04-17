Очереди из легковых автомобилей и пассажирских автобусов растут на границе Беларуси и ЕС

Белорусские пограничники увеличили количество смен нарядов, чтобы исключить задержки при оформлении выезда физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и прогнозировалось, на границе со странами ЕС перед большими выходными образовались очереди из легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Самым востребованным направлением оказалось польское. Почти тысяча транспортных средств ожидают въезда на сопредельную территорию. Небольшая очередь образовалась на границе Беларуси с Литвой. В пункте пропуска «Каменный Лог» часы ожидания ждут водителей и пассажиров 50 легковых авто.