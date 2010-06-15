Представители Комитета Госконтроля готовы решить все спорные вопросы по ЦТ

Тяжелый понедельник для абитуриентов. 14 июня в стране стартовала вступительная кампания. Утром все пункты проведения испытаний закрыли свои двери для посетителей и в стенах вузов, колледжей, лицеев остались лишь участники.

Первый тест по белорусскому языку сдавали около 70 тысяч вчерашних школьников. А всего за звание студента в предстоящие две недели сразятся более 172 тысяч человек. Испуганные лица, бессонные глаза, гелевая ручка, направления и паспорт без обложки. 80 человек в одной аудитории и места здесь строго по билетам.

Лариса Черепанова, ректор института:

– Но здесь как повезет, кто как учился. Я понимаю, что к любому испытанию нужно готовиться.

14 июня в 7.25 специальной почтой люди в погонах доставили в сумке тестовые задания. Их поместили в специально сейфе, что называется за семью печатями. За 15 минут до начала испытаний конверты отнесли в аудиторию.

Этот ритуал – вскрытие конвертов – единственное, что могли запечатлеть в аудитории журналисты. С «открытыми» заданиями один на один остались лишь абитуриенты. Это на контроле специальной комиссии. Кстати, решить все спорные вопросы по ЦТ готовы и представители Комитета Госконтроля. Хотя кампания только что стартовала, но первое обращение в эту инстанцию уже есть.

Алла Миколуцкая, начальник главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь:

– Один из абитуриентов будет участвовать в соревнованиях в Польше, и поэтому у него нет паспорта. Иногда надо делать исключения из правил.

Каждое движение – на мониторе. Это то, откуда выезжают и куда позже возвращаются конверты с заданиями. Республиканский институт контроля знаний сейчас – объект особого назначения. Ограниченный доступ к бланкам, автоматическая сортировка и почта специального назначения. Шесть тысяч конвертов, три тонны бумаги и 70 мешков упаковывают только на один предмет.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний Министерства образования Беларуси:

– В последние годы идет постоянное снижение обращений, как по вопросам централизованного тестирования, так и вступительной компании в целом.

Подготовка ответственных за проведение тестирования на всех уровнях началась еще зимой. Высококвалифицированные педагоги и авторы учебников – составляли тесты. Тысячи учащихся, слушателей и студентов – апробировали задания. И вот 14 июня их усилия смогли оценить сами абитуриенты.

Впрочем, если результаты получатся не совсем оптимистичными – сертификат тестирования все равно получат все, у кого хотя бы один балл и выше.

Ольга Юруть, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.