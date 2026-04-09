Председатель Палаты представителей примет участие в инаугурации Президента Мьянмы

Игорь Сергеенко примет участие в торжественной церемонии инаугурации Президента этой страны. Мин Аун Хлайн был избран на этот пост членами Ассамблеи Союза на минувшей неделе.

По поручению Президента председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси находится с визитом в Мьянме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит белорусской делегации начался с посещения Мемориала павшим военнослужащим и мирным гражданам, героически погибшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Мьянмы. Игорь Сергеенко оставил запись в книге почетных гостей и возложил цветы к подножию монумента.

Мьянма – давний партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. Стратегические договоренности и интерес к совместным проектам был подтвержден во время официального визита Александра Лукашенко в Мьянму, который состоялся минувшей осенью.