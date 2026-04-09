Президент Беларуси заслушал доклад председателя Совета Республики Национального собрания

Законотворческая деятельность, работа с местными Советами депутатов и обращениями граждан – эти темы стали ключевыми в сегодняшнем докладе Президенту председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается законотворческой деятельности, то в 2025-м и уже в нынешнем году сенаторы одобрили 88 законопроектов. Среди них – изменения в уголовном законодательстве, нотариальной деятельности, а также законы о потребительском кредите и микрозаймах. Сейчас в работе находятся еще 23 законопроекта. При этом, как подчеркнуто, все инициативы формируются по принципу «законы должны идти от жизни». Уже готовятся предложения в план работы на 2027 год. Отдельное внимание сенаторы уделяют взаимодействию с местными Советами депутатов. Такие встречи проходят регулярно – не реже раза в квартал. На них обсуждаются наиболее актуальные вопросы, с которыми люди обращаются к депутатам всех уровней. Главная задача – не только услышать каждого, но и оперативно находить решения по самым чувствительным темам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учитывая, Наталья Ивановна, вашу информационную записку, которую я получил и изучил, тем не менее, ваше впечатление о работе высшего законодательного органа власти? Как там сенаторы себя чувствуют? Оправдывают ли те надежды и ожидания, которые возлагали на них? Что не получается? Может быть, какая-то нужна помощь и поддержка? По законопроектам я ознакомился. Вы делаете все то, что должен делать Совет Республики. Но меня больше интересует ваша работа с нижестоящими советами. Мы об этом договаривались, что это зона вашей ответственности. Все остальное – это потом. И второй вопрос – совершенствование работы с гражданами. Заявление, контроль за исполнением, ну и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить.