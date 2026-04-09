«Это было неожиданно» – Валентин Соловьев поделился эмоциями после получения награды «Крыштальная Паўлінка»

Валентин Соловьев, заслуженный артист Республики Беларусь:

Большие эмоции. Это была для меня неожиданность. Я думал, «Крыштальную Паўлінку» получают только актрисы. Для меня, конечно, это была такая награда, но прежде всего для театра. Это престиж театру. Театр впервые получил такую высокую награду.

«Паўлінку» я отдал, чтобы поставили. У нас награды есть под стеклом в фойе. Не только мои, других, разные награды, чтобы смотрели люди, что это за такое чудо. Так что эмоции переполняли. Я до сих пор не могу успокоиться, так сказать. И ответственность большая.