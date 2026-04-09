Новым гендиректором БЕЛТА назначен Андрей Мохор

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля назначил Андрея Мохора генеральным директором Республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство».

Он занимал должность директора дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал». На ОНТ Андрей Морох работал с 2005 года.

Ранее пост гендиректора БЕЛТА занимала Ирина Акулович. Президент Беларкси освободил ее от должности 25 ноября 2025 года в связи с переходом на новое место работы.

Она была назначена советником-посланником посольства Беларуси в России. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 26 ноября 2025 года № 678. Ей также был присвоен первый класс государственного служащего.