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Поддержим вместе. Белорусские музыканты проведут 10-часовой онлайн-концерт в поддержку витебских медиков

24 апреля 2020 06:21
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Новости Беларуси. Белорусские артисты вновь выступят для медиков. 24 апреля стартует большой благотворительный онлайн-концерт в поддержку Витебской областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержим вместе. Белорусские музыканты проведут 10-часовой онлайн-концерт в поддержку витебских медиков-1

Это будет уже второй подобный музыкальный марафон, организованный продюсерским центром «Спамаш». Прямая трансляция непрерывных выступлений популярных исполнителей начнется в полдень и продлится 10 часов. В вокальной эстафете – Александр Солодуха, Искуи Абалян, Алена Ланская, ансамбль «Песняры», Саша Немо, Алексей Хлестов и многие другие.

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Во время онлайн-концерта будет вестись сбор денег для персонала Витебской областной клиники. Средства пойдут на закупку необходимого оборудования и лекарств, а также средств защиты для медиков, которые по-прежнему на передовой борьбы с коронавирусом.

Поддержим вместе. Белорусские музыканты проведут 10-часовой онлайн-концерт в поддержку витебских медиков-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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