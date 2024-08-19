Православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас

В этот день в храмах благословляют плоды нового урожая. В народе праздник еще называют Яблочным Спасом. Как говорится в Евангелии, в этот день Иисус Христос раскрыл свою божью сущность перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Этим Спаситель показал людям, какими они станут в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как изменится тогда весь земной мир. По традиции в этот день все верующие люди пекут пироги с яблоками, варят яблочное варенье и угощают друг друга. Сегодня в церкви Преображения Господня в Заславле собрались семьи, чтобы освятить дары природы, поблагодарить Бога за щедрый урожай и духовно преобразиться.