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Православные верующие отмечают Хлебный спас

29 августа 2024 08:10
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Хлебный спас отмечают 29 августа православные верующие. Название знаменует окончание жатвы и начало озимого сева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Хлебный спас-2

Церковь в этот день празднует перенесение в Константинополь нерукотворного образа господа Иисуса Христа. Отсюда и название – Спас на холсте, или Холщовый. В храмах после литургий освящают новый урожай зерна и орехов, караваи. С этого времени начинали проводить дожинки, пекли пироги и другие лакомства из муки нового урожая. После застолья мылись в бане и парились вениками из орешника. Считалось, это поможет изгнать все болезни. На Ореховый спас, это еще одно его название, девушки гадали о своем будущем.

# Православные в Беларуси

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