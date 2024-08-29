Православные верующие отмечают Хлебный спас

Церковь в этот день празднует перенесение в Константинополь нерукотворного образа господа Иисуса Христа. Отсюда и название – Спас на холсте, или Холщовый. В храмах после литургий освящают новый урожай зерна и орехов, караваи. С этого времени начинали проводить дожинки, пекли пироги и другие лакомства из муки нового урожая. После застолья мылись в бане и парились вениками из орешника. Считалось, это поможет изгнать все болезни. На Ореховый спас, это еще одно его название, девушки гадали о своем будущем.