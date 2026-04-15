Правительство Венгрии останется провенгерским? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В воскресенье победу на парламентских выборах в Венгрии одержала партия «Тиса». Несмотря на теплое отношение Беларуси к Виктору Орбану, Александр Лукашенко поздравил председателя победившей партии с этим событием. «Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», – подчеркнул Президент. С дипломатической точки зрения это сигнал о том, что смена премьер-министра никак не будет означать, что Беларусь намерена как-либо вмешиваться в политические процессы Венгрии, кого-либо бойкотировать, осуждать и так далее. Так, через, казалось бы, вполне обычное для политиков поздравление Президент демонстрирует готовность взаимодействовать с Венгрией. Повторюсь, что данная форма реакции – в рамках нормы международной коммуникации.

В то же время на результаты выборов в Венгрии очень бурно реагирует мир: какой теперь будет политика Венгрии? Откажется ли страна от российских нефти и газа? Будет ли новая власть бойкотировать политических оппонентов ЕС? И разблокирует ли, например, Петер Мадьяр очередной кредит Украине?