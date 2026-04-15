Правительство Венгрии останется провенгерским? Мнение Алены Дзиодзиной
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В воскресенье победу на парламентских выборах в Венгрии одержала партия «Тиса». Несмотря на теплое отношение Беларуси к Виктору Орбану, Александр Лукашенко поздравил председателя победившей партии с этим событием. «Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», – подчеркнул Президент. С дипломатической точки зрения это сигнал о том, что смена премьер-министра никак не будет означать, что Беларусь намерена как-либо вмешиваться в политические процессы Венгрии, кого-либо бойкотировать, осуждать и так далее. Так, через, казалось бы, вполне обычное для политиков поздравление Президент демонстрирует готовность взаимодействовать с Венгрией. Повторюсь, что данная форма реакции – в рамках нормы международной коммуникации.
В то же время на результаты выборов в Венгрии очень бурно реагирует мир: какой теперь будет политика Венгрии? Откажется ли страна от российских нефти и газа? Будет ли новая власть бойкотировать политических оппонентов ЕС? И разблокирует ли, например, Петер Мадьяр очередной кредит Украине?
Алена Дзиодзина:
Казалось бы, выборы – личное дело тех стран, где они состоялись. Однако же все-таки, как важна руководящая личность для политики и на внешнем контуре?Примечательно, что многие представители стран ЕС принялись празднично поздравлять председателя партии «Тиса». Так, словно бы грядущая смена правительства в Венгрии означало для них нечто большее, чем победа одной партии в пользу другой. Однако же в данном случае, я бы не была столь поспешна в выводах и преждевременной радости, что новое правительство Венгрии будет однозначно в унисон европейским. Ведь если послушать то, что публично говорит Петер Мадьяр, правительство Венгрии в большей степени так и останется провенгерским, что вполне логично. Могут в чем-либо измениться подходы, но приниматься решения будут в первую очередь в интересах прагматики. И едва ли Мадьяр начнет по примеру других представителей стран жертвовать интересами Венгрии. О чем председатель партии «Тиса» и заявляет. А в остальном делать выводы еще рано. Поскольку на данный момент мы толкаемся от заявлений, каких-то конкретных дел еще не было. Можно только предполагать, что если новый премьер и правда начнет исходить из интересов Венгрии, лишь избирательно поддерживая идеи большинства членов ЕС, то вопросы группового давления и коммуникации перед ним возникнут.
Дзиодзина: большинство израильтян и иранцев предпочли бы жить мирно, а не страдать за чужие идеи