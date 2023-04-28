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Правительственная делегация Беларуси прибыла в Иркутск. Продолжается рабочий визит Головченко

28 апреля 2023 06:28
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В Иркутск прибыла правительственная делегация Беларуси – сегодня, 28 апреля, продолжается трехдневный рабочий визит премьер-министра в российские регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительственная делегация Беларуси прибыла в Иркутск. Продолжается рабочий визит Головченко-1

С губернатором области Игорем Кобзевым Роман Головченко встретится, чтобы продолжить обсуждение интеграции и взаимодействия. О совместной работе в машиностроении и микроэлектронике, поставках нашей техники и в целом кооперации разговор начался в Новосибирске.  

Правительственная делегация Беларуси прибыла в Иркутск. Продолжается рабочий визит Головченко-4

Прямые контакты с регионами – основа устойчивости и стабильности экономики Союзного государства. Завершится визит нашей делегации в российские регионы переговорами с губернатором Свердловской области. Поиск новых точек для сотрудничества – логичный ответ на недружественные действия отдельных стран.  

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Игорь Кобзев # Фотофакт

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