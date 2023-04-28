Правительственная делегация Беларуси прибыла в Иркутск. Продолжается рабочий визит Головченко

В Иркутск прибыла правительственная делегация Беларуси – сегодня, 28 апреля, продолжается трехдневный рабочий визит премьер-министра в российские регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С губернатором области Игорем Кобзевым Роман Головченко встретится, чтобы продолжить обсуждение интеграции и взаимодействия. О совместной работе в машиностроении и микроэлектронике, поставках нашей техники и в целом кооперации разговор начался в Новосибирске.