Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант

Заметили влияние различных ароматов на человека – от одних он расслаблялся, засыпал, другие бодрили и придавали ясность уму. Так была создана целая наука – ароматерапия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Зеленовская, аромаконсультант:

Эфирные масла и ароматерапия влияют в первую очередь на нашу лимбическую систему мозга. Эфирными маслами можно влиять на наше состояние, лавировать. Если у нас есть какая-то депрессия, плохое настроение, страх какой-то, с помощью эфирных масел, правильно подобранных, мы можем убрать эти зажимы.

Эффективность ароматерапии признана доказательной медициной. Конечно, лечить серьезные заболевания с ее помощью нужно только в тандеме с лекарственными препаратами. Сегодня многие врачи охотно назначают в качестве дополнительного средства эвкалипт, мяту или лаванду, например, при простуде и потере обоняния.