Прямой эфир

Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант

28 ноября 2025 16:50
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Заметили влияние различных ароматов на человека – от одних он расслаблялся, засыпал, другие бодрили и придавали ясность уму. Так была создана целая наука – ароматерапия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант

Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант-2

Ольга Зеленовская, аромаконсультант:
Эфирные масла и ароматерапия влияют в первую очередь на нашу лимбическую систему мозга. Эфирными маслами можно влиять на наше состояние, лавировать. Если у нас есть какая-то депрессия, плохое настроение, страх какой-то, с помощью эфирных масел, правильно подобранных, мы можем убрать эти зажимы.

Эффективность ароматерапии признана доказательной медициной. Конечно, лечить серьезные заболевания с ее помощью нужно только в тандеме с лекарственными препаратами. Сегодня многие врачи охотно назначают в качестве дополнительного средства эвкалипт, мяту или лаванду, например, при простуде и потере обоняния.

Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант-4

Дмитрий Жигальский, заведующий оториноларингологическим отделение для взрослых Минской областной детской клинической больницы:
Некоторые из элементов ароматерапии я использую сам в виде эфирных масел и масел, которые употребляются внутрь. По моему мнению, они обладают определенным эффектом. Я считаю, что ароматерапия работает. Та стимуляция, которая происходит в результате воздействия ароматических веществ, неважно каким способом поступающих, способствует ускорению регенерации обонятельного эпителия и восстановлению запаха.

У ароматерапевтов, которые занимаются этим на профессиональном уровне, сотни самых различных смесей и моноароматов – для каждого недуга свое.

Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант-6

Ольга Зеленовская:
К примеру, если мы заболели, какие-то у нас ОРВИ, используем эвкалипт, чайное дерево, лаванду ту же самую. Перечная мята с лимоном понижает температуру тела. Со стрессом очень хорошо помогает справляться эфирное масло лаванды – это прекрасное масло.

Подробности в видео.

# Медицина # Здоровье

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