Постпред Беларуси в ООН: Беларусь искренне заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Украине

Конфликт в Украине поддерживается благодаря усилиям западных политиков и их нужно чаще менять – об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совета безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский дипломат напомнил, что 8 лет назад, 12 февраля 2015 года, в Минске было подписано соглашение по комплексу мер, направленных на выполнение Минских договоренностей. Через несколько дней Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Украине, призвав все стороны обеспечить полное выполнение договоренностей, включая предусмотренное прекращение военных действий.

Однако сейчас и руководство Украины, и бывшие руководители стран Запада открыто заявляют, что Минские договоренности были лишь формальностью, и они не собирались их выполнять. Сами переговоры использовались лишь для того, чтобы получить время для военных приготовлений. Тем временем Беларусь, которую эти самые политики теперь обвиняют в якобы соагрессии, искренне заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Украине мирным путем. И многое уже сделала и делает для этого.