Контроль в АПК: по итогам проверок выявлено 44 административных правонарушения

Сотрудники столичной милиции продолжают усиленный контроль в агропромышленном комплексе в период уборочной и заготовительной кампаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие группы, куда входят представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями, проверяют условия хранения сельхозпродукции, готовность техники и пресекают хищения топлива.

Игорь Свириденко, начальник отдела УБЭП криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

На постоянной основе ведется разъяснительная работа в трудовых коллективах сельхозпредприятий. По результатам проверок выявлено 44 административных правонарушения, в том числе связанные с допуском к управлению транспортом, имеющим различные неисправности. О выявленных фактах бесхозяйственности информируется руководство перерабатывающих организаций, что позволяет оперативно устранить нарушения и недостатки. Рабочей группой ОБЭП, ГУВД и Генеральной прокуратуры возбуждено 28 уголовных дел за взятки в отношении должностных лиц агропромышленного сектора. Продолжается разбирательство в отношении заместителя директора одной из организаций, которая занизила цены при реализации продукции, из-за чего предприятию был причинен ущерб свыше 30 тысяч рублей.

Работа по профилактике и пресечению нарушений в сфере АПК продолжается – каждый выявленный факт получает принципиальную оценку органов внутренних дел.