Православные Беларуси отмечают Успение Пресвятой Богородицы

В церковной традиции слово «Успение» означает «сон»: верующие воспринимают этот день как момент, когда Богородица воссоединилась с Сыном и начала вечную жизнь. Накануне завершился Успенский пост. Сегодня, 28 августа, во всех храмах – праздничные богослужения. В некоторых из них совершают особый обряд «Погребения Божией Матери»: с крестным ходом и плащаницей. В народной традиции Успение связывали с окончанием жатвы: в этот день освящали хлеб из зерна нового урожая. С этого праздника нередко начиналось «молодое бабье лето».