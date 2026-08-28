Прямой эфир

Православные Беларуси отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2026 05:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные Беларуси отмечают Успение Пресвятой Богородицы-2

В церковной традиции слово «Успение» означает «сон»: верующие воспринимают этот день как момент, когда Богородица воссоединилась с Сыном и начала вечную жизнь. Накануне завершился Успенский пост. Сегодня, 28 августа, во всех храмах – праздничные богослужения. В некоторых из них совершают особый обряд «Погребения Божией Матери»: с крестным ходом и плащаницей. В народной традиции Успение связывали с окончанием жатвы: в этот день освящали хлеб из зерна нового урожая. С этого праздника нередко начиналось «молодое бабье лето».

# Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко проведет переговоры с Путиным
28 августа 2026 05:44

Александр Лукашенко проведет переговоры с Путиным

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске
27 августа 2026 18:16

Молодые и целеустремленные! Форум «Время действовать» собрал 150 молодых специалистов в Минске

Колхоз – за 45 рублей?! Лукашенко поразили условия для инвесторов
27 августа 2026 17:57

Колхоз – за 45 рублей?! Лукашенко поразили условия для инвесторов