В Минлесхозе рассказали, сколько дров приобрели белорусы с начала 2026-го

За семь месяцев 2026 года белорусы приобрели у лесхозов 728 тысяч кубометров дров в заготовленном виде – это на четверть больше, чем за тот же период 2025 года, когда было продано 583 тысячи кубометров. Об этом рассказали в пресс‑службе Минлесхоза. В ведомстве отмечают: самозаготовкой соотечественники с каждым годом занимаются все меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если пять лет назад этой возможностью воспользовались свыше 33,5 тысяч граждан, то в 2025‑м – уже только 13,5 тысяч. За семь месяцев этого года за самозаготовкой обратились чуть больше 3,5 тысяч человек – на корню отпущено всего 64 тысячи кубометров, а стоимость таких дров стартует от трех копеек за кубометр. По оценке Министерства, белорусы все чаще выбирают комфорт вместо экономии – готовы платить за заготовку, доставку и колку дров, тем более что купить их можно и в фирменной сети «Лесной домик», и в лесничествах.

В Минлесхозе также напомнили: этим летом ураганные ветры повредили тысячи гектаров леса. Все пострадавшие участки оперативно выявили и поставили на учет, туда направили технику и вальщиков – от завалов уже освобождено около 8 тысяч гектаров, заготовлено более 525 тысяч кубометров древесины. Наиболее пострадавшим лесхозам помогают коллеги из других регионов. Задача – убрать древесину в максимально сжатые сроки.