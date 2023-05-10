Поработать в ЖКХ, больнице и даже на морском побережье! Какие специальности предлагают в студотрядах?

Новости Беларуси. Не менее 40 тысяч рабочих мест этим летом ждут школьников, учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферы различные, наиболее востребованы студотряды на сельхозпредприятиях. Для работодателей это большая помощь, а для молодых людей возможность почувствовать вкус взрослой жизни, получить опыт и заработать свои первые деньги. К тому же в 2023 году стало возможно бесплатно получить новую специальность. В Гродненской области уже первые отряды из числа школьников приступили к труду. Галине Буро тоже нашлась работа.

Сейчас у нас стоит задача прорыхлить и прополоть центральные клумбы. А еще подмести траву после покоса, вскопать землю под цветы, высадить растения. Десятиклассница Екатерина Зоммер со школьных уроков – сразу на прополку сорняков на ярко-желтых клубах алиссума. Работы не боится – уже второй год в составе студотряда в Свислочском ЖКХ. Родители такое трудолюбие в дочке поддерживают.

Екатерина Зоммер, участник сервисного студенческого отряда «Молния» имени Героя Советского Союза В.Г. Зайцева:

Ну, а какой смысл постоянно сидеть дома, когда у тебя есть после учебы, школы свободное время. Если ты можешь пойти поработать. Это, во-первых, свежий воздух, тепло, сейчас погода теплая. И также ты работаешь и получаешь, опять же, какую-то копейку в свой карман, а не сидишь за компьютером и ничего не делаешь. Студотряд из 10 человек – большая помощь райцентру. По закону школьники в зависимости от возраста могут работать от 4,5 до 6 часов в день. В ЖКХ на такие условия согласны, ведь это время во благо.

Татьяна Басалай, ведущий специалист по кадрам Свислочского ЖКХ:

В этом году студотряд начал намного раньше свою работу в связи с тем, что весной очень много работы в городе. Это и озеленение, и уборка улиц, и дворовых территорий, поэтому студотряд к нам приходит на помощь. Тем более в 2023 году в Свислочи увеличат число зеленых зон – высадят 40 тысяч цветов, а еще около 130 тысяч кустарников и деревьев: от стройных туй и яркого барбариса до невесты-спиреи и пушистых гортензий. Потому для студентов и школьников работы по благоустройству хватит на все лето.

Галина Буро, корреспондент:

В этом году в Гродненской области планируют трудоустроить около 7,5 тысячи молодых людей в составе студенческих отрядов. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Работа найдется всем.

Как только у студентов закончится сессия, они придут на подкрепление к школьникам. Особенно востребованы сельскохозяйственные отряды. Кроме того, сформированы строительные, сервисные, педагогические, медицинские. Поле труда широкое: от региональных предприятий до республиканских и даже проектов Союзного государства. В июне первые студенты отправятся работать на черноморское побережье – в детские оздоровительные лагеря «Орленок» и «Морская волна». Новинка трудового лета-2023 – получение квалификации во время работы в отряде.

Наталья Станюкевич, командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов:

Впервые в этом году нашим студентам предоставлена такая возможность получить дополнительную бесплатную рабочую специальность. Но с таким условием, что необходимо вот по этой специальности полтора месяца отработать в студенческом отряде. На сегодня у нас уже сформирован такой отряд, который будет работать с проводниками на Белорусской железной дороге в городе Гродно. Заканчивают вот буквально обучение и приступают к производственной практике слесари механосборочных работ. Это ребята из университета имени Янки Купалы. И пошли именно на получение этой специальности для того, чтобы затем подать заявку для работы на республиканском трудовом проекте МАЗ.