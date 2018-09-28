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Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров

28 сентября 2018 11:59
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Новости Беларуси. Молодые специалисты работают с июля и уже успели поучаствовать в расследовании ряда уголовных и административных судебных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров-1

Среди новобранцев есть и представители настоящих семейных династий. Примеру своего отца последовал Станислав Бравсевич. Он решил посвятить себя судебной экспертизе.

Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров-4

Станислав Бравсевич, эксперт Солигорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:
С раннего детства он брал меня с собой на работу, показывал, как работают судебные эксперты. У меня это вызвало большой интерес. Поэтому я решил поступить в Академию МВД на эксперта-криминалиста. Очень интересно выезжать на различные происшествия, расследовать преступления совместно со следователем.

Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров-7

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:
Важно, чтобы те слова, которые они сегодня принесли пред лицом своих товарищей, родных, близких, запомнили на всю жизнь. Служили честно и достойно, выполняли добросовестно свой долг.

Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров-10

После напутствий и поздравлений новобранцы (а среди них четыре девушки) будут проходить службу в столице и городах Минской области. Судмедэксперты Беларуси имеют возможность проводить более 160 видов исследований.

# Судебная экспертиза # общество # Станислав Бравсевич # Андрей Швед # Фотофакт

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