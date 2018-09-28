Пополнение в Комитете судебных экспертиз: присягу 28 сентября приняли 13 офицеров

Новости Беларуси. Молодые специалисты работают с июля и уже успели поучаствовать в расследовании ряда уголовных и административных судебных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новобранцев есть и представители настоящих семейных династий. Примеру своего отца последовал Станислав Бравсевич. Он решил посвятить себя судебной экспертизе.

Станислав Бравсевич, эксперт Солигорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:

С раннего детства он брал меня с собой на работу, показывал, как работают судебные эксперты. У меня это вызвало большой интерес. Поэтому я решил поступить в Академию МВД на эксперта-криминалиста. Очень интересно выезжать на различные происшествия, расследовать преступления совместно со следователем.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:

Важно, чтобы те слова, которые они сегодня принесли пред лицом своих товарищей, родных, близких, запомнили на всю жизнь. Служили честно и достойно, выполняли добросовестно свой долг.