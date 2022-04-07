«Получат ценный опыт ещё до выпуска из университета». В БГУКИ состоялась мини-ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Более 150 рабочих мест для студентов. В БГУКИ состоялась мини-ярмарка вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Молодежи предложили ознакомиться с наличием свободных рабочих мест, получить консультации специалистов службы занятости и отделов кадров предприятий.

Также студенты могли пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время. Среди предложенных вакансий библиотекарь, культорганизатор, педагог дополнительного образования и курьер.

Павел Вандеев, секретарь первичной организации БРСМ БГУКИ: Я считаю, что главное преимущество этой ярмарки вакансий – возможность студентам найти работу по специальности. И очень приятно, что студенты заинтересованы в работе. И, конечно же, я думаю, что все здесь сегодня найдут себе подработку или работу, на которой они получат ценный опыт еще до выпуска из университета.

Жанна Романова, заведующая кафедрой информационных ресурсов и коммуникаций БГУКИ: Это позволяет нам быть в курсе того, какие сейчас востребованы компетенции, какие необходимы знания нашим специалистам. Эту информацию мы используем для того, чтобы актуализировать свои программы обучения, чтобы открывать новые направления подготовки.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Комитетом по труду проводится уже пятая с начала года ярмарка вакансий для студентов высших учебных заведений города. Также и на следующей неделе, 13 апреля, у нас будет ярмарка вакансий для студентов Белорусской государственной академии связи.

В мероприятии приняли участие пять организаций-работодателей, из них областная библиотека имени Пушкина, центры дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» и «Ранак», централизованная система государственных публичных и детских библиотек.