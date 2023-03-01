«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?

Пушистые лапы, острые ушки и большие глаза, полные любви к человеку. Завел домашнего питомца, поигрался и бросил – вот она, плата за преданность. Увы, подобных историй сегодня масса. Как бороться с теми, для кого цена жизни четвероногого и копейки не стоит, подскажут юристы.

Наталья Машаро, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Цивилизованное общество невозможно без гуманного отношения ко всем живым существам. Везде, включая Гражданский кодекс Республики Беларусь, указано, что недопустимо жестокое обращение с животными. Правоохранительные органы уделяют большое внимание контролю за соблюдением этих норм. Истязание, телесные повреждения, натравливание друг на друга. Низкая культура обращения с животными – прямой путь к административной и уголовной ответственности.

Наталья Машаро:

Административная ответственность устанавливается в следующих случаях: жестокое обращение с животными, исключая истязание, не повлекшее причинение увечий или гибели животного. Второе – это избавление от животного. То есть когда вы перестали его содержать, не передав другому хозяину или не обратившись в специализированные учреждения. И третье – это жестокое обращение с животными, выразившееся в истязании и повлекшее причинение увечий либо гибели животного. За подобные правонарушения фигуранту преступления грозит штраф в размере до 30 базовых величин или арест до 15 суток.