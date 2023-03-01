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«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?

01 марта 2023 09:37
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Пушистые лапы, острые ушки и большие глаза, полные любви к человеку. Завел домашнего питомца, поигрался и бросил – вот она, плата за преданность. Увы, подобных историй сегодня масса. Как бороться с теми, для кого цена жизни четвероногого и копейки не стоит, подскажут юристы.  

«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?-1

Наталья Машаро, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:  
Цивилизованное общество невозможно без гуманного отношения ко всем живым существам. Везде, включая Гражданский кодекс Республики Беларусь, указано, что недопустимо жестокое обращение с животными. Правоохранительные органы уделяют большое внимание контролю за соблюдением этих норм.  

Истязание, телесные повреждения, натравливание друг на друга. Низкая культура обращения с животными – прямой путь к административной и уголовной ответственности.  

«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?-4

Наталья Машаро:  
Административная ответственность устанавливается в следующих случаях: жестокое обращение с животными, исключая истязание, не повлекшее причинение увечий или гибели животного. Второе – это избавление от животного. То есть когда вы перестали его содержать, не передав другому хозяину или не обратившись в специализированные учреждения. И третье – это жестокое обращение с животными, выразившееся в истязании и повлекшее причинение увечий либо гибели животного.  

За подобные правонарушения фигуранту преступления грозит штраф в размере до 30 базовых величин или арест до 15 суток.  

«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?-7

Наталья Машаро:  
Уголовная ответственность наступает по статье 339 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь за жестокое обращение с животным, повлекшее ему гибель или увечья, совершенное из корыстных, хулиганских или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего. Максимальная ответственность за такое нарушение, если оно совершено повторно либо группой лиц, составляет три года лишения свободы. Нормы эти работают. Совсем недавно было выявлено и расследовано преступление жителя Минска, который на протяжении нескольких лет покупал котов, убивал их у себя в квартире. Он был осужден судом Фрунзенского района к максимальному наказанию по этой статье.  

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# Вандализм и живодерство # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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