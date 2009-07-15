Подростки не любят Twitter и сидят в социальных сетях

Исследовательская компания Morgan Stanley опубликовала новый отчет о предпочтениях американских подростков в медиасфере.

Так, оказалось, что подростки почти не используют популярный сервис микроблогов Twitter. Они считают, что это бессмысленно, так как их профили в этой сети просматривает слишком мало людей. Как отмечают аналитики, Twitter более интересен для взрослых пользователей, которые могут делиться своей информацией и мыслями с большим количеством людей. Тинэйджеры, в свою очередь, находят такой способ коммуникации несколько «небезопасным».

Однако они очень любят социальные сети, проводя на них огромное количество времени. На первом месте по популярности находятся социальная сеть Facebook.

Также исследователи отмечают, что подростки покупают очень мало медиаконтента, предпочитая скачивать его нелегально. Среди других любопытных заключений отчета — тот факт, что тинэйджеры почти не слушают радио, предпочитая ему потоковые музыкальные сервисы. Кроме того, они «крайне неохотно» будут платить за музыку, а нелегально скачивает треки 80% молодежи.

При этом оказалось, что при этом подростки очень часто ходят в кино, что, впрочем, для них является скорее совместным времяпровождением с друзьями, в котором сама кинокартина не играет большой роли, сообщают информагентства.