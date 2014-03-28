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Подразделения белорусских войск ПВО провели тренировку с отработкой задач в полевых условиях

28 марта 2014 10:23
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Новости Беларуси. Подразделения белорусских войск ПВО провели тренировку с отработкой задач в полевых условиях. По плану подготовки Западного оперативного командования подразделения войсковой противоздушной обороны 6-й и 11-й гвардейских отдельных механизированных бригад провели полевой выход, в ходе которого отрабатывали вопросы повышения слаженности подразделений.

Расчеты боевых машин выполнили задачи по сопровождению реальных целей, осуществили противовоздушное прикрытие в ходе совершения марша, выполнили тактические действия по смене огневых, стартовых позиций и отражению нападения наземного условного противника на местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Жук, командир механизированной бригады:
Завершилось ротное тактическое учение с боевой стрельбой по наступательной тематике мотострелковой роты механизированного батальона. Особенность этого учения заключается в том, что учение проведено в комплексе с контрольными занятиями с артиллерией бригады.

# общество # Военные учения

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