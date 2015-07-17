Подготовка ребенка к школе в Беларуси: как найти разумный компромисс и что в тренде в новом учебном году

Новости Беларуси. Пока школьники наслаждаются разгаром каникул, у родителей лето – самая горячая пора. И дело совсем не в погоде. Выбрать самый острый карандаш, портфель по возрасту и, главное, чтобы костюмчик сидел. В общем, забот уйма. Да и угодить любимому чаду не всегда просто. Как найти разумный компромисс и что в тренде в новом учебном году.

Карандаши, ручки, тетради, дневник. Собраться в школу на таких базарах можно за считанные минуты, однако многие родители предпочитают все же не откладывать сборы в долгий ящик.

Не затягивать с подготовкой к школе решила и София. Тем более повод у девочки самый что ни на есть серьезный: первый раз в первый класс. И, как это часто бывает в шестилетнем возрасте, желания учиться у маленькой модницы хоть отбавляй.

София:

Хотела стать балериной, но уже передумала.

Балует новыми нарядами свою дочь и Ирина. Даша в семье Волосевич третий и самый младший ребенок. И собирать ее в школу для женщины сегодня одно удовольствие.

Ирина Волосевич, покупатель:

Раньше не было вообще выбора, практически все ходили одинаковые, в коричневой форме. А теперь, слава богу, в Беларуси очень большой выбор, цены приемлемые. Поэтому стараемся брать белорусское.

Над тем, чтобы покупали белорусское, сегодня активно работают не только в сфере торговли. Перед тем, как костюмы и платья попадут на прилавки магазинов, над созданием школьного образа работает группа профессионалов.

Прямо с подиума готовы сесть за парты и юные модели Национальной школы красоты. Для детской фэшн-индустрии осень – традиционно жаркая пора. Ежегодно в рамках конкурсов и показов белорусские дизайнеры представляют свои лучшие коллекции.

Елена Ковальчук, главный режиссер Национальной школы красоты:

Деловой стиль красит любую девочку: от маленькой до старшеклассницы. У нас регулярно проводятся праздники, где дети показывают школьную форму. Она пользуется огромной популярностью и спросом среди школьников и взрослых.

Все модели делового стиля для детей разработаны с учетом рекомендаций Министерства образования.

Поскольку такого понятия как «единая школьная форма не существует», выбрать в магазинах действительно есть из чего.

К новому учебному году только предприятия Беллегпрома подготовили более 500 моделей костюмов и комплектов одежды. Почти половина выпущенной продукции уже на прилавках.

Татьяна Сасковец, покупатель:

Для ребенка хочется, чтобы и натуральное было все, чтобы носилось хорошо и цена устраивала. То, что я искала, нашла.

Татьяна Куцюк, ведущий товаровед универмага:

Здесь не создается никаких очередей. Мы ежедневно пополняем школьные товары. Всех обуем, оденем.

Практически во всех регионах Беларуси школьные базары начали свою работу 15 июля. Основной наплыв ожидается ближе к сентябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто не успеет запастись канцелярией и прочими принадлежностями сейчас, в преддверии Дня знаний, 23 и 24 августа, на площадке у Дворца спорта в Минске пройдет традиционная большая выставка-ярмарка товаров для школьников.