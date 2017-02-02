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Поддержать здоровье растений: озеленители в Минске приступили к сезонной обрезке деревьев

02 февраля 2017 19:02
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Новости Беларуси. Весенний марафет. Столичные озеленители приступили к сезонной обрезке деревьев.

Специалисты говорят о том, что сейчас самое подходящее время, чтобы снять лишние ветки.

Это помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту. Кроны приводят в порядок также для эстетики городских улиц и для обеспечения необходимого освещения в близлежащих домах. У многих жителей столицы, чьи окна застилают массивные ветки, вид на улицу будет намного лучше.  

Юрий Лягушевич, специалист подрядной организации по озеленению дворовых территорий:
Эти работы происходят с октября по март месяц, когда на деревьях нет листьев. Работа заключается в том, что территорию мы огораживаем, предупреждаем жильцов, что такие работы будут проходить в определённый период.

Наши сотрудники приезжают, выполняют обрезку и за собой мы убираем ветки, которые остаются на территории.  

Выполняют работы подрядные организации по озеленению дворовых территорий. Однако и сами минчане могут помочь в подготовке к весне, например, подстричь кусты в своём дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Озеленение # Юрий Лягушевич

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