Поддержать здоровье растений: озеленители в Минске приступили к сезонной обрезке деревьев

Новости Беларуси. Весенний марафет. Столичные озеленители приступили к сезонной обрезке деревьев.

Специалисты говорят о том, что сейчас самое подходящее время, чтобы снять лишние ветки.

Это помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту. Кроны приводят в порядок также для эстетики городских улиц и для обеспечения необходимого освещения в близлежащих домах. У многих жителей столицы, чьи окна застилают массивные ветки, вид на улицу будет намного лучше.



Юрий Лягушевич, специалист подрядной организации по озеленению дворовых территорий:

Эти работы происходят с октября по март месяц, когда на деревьях нет листьев. Работа заключается в том, что территорию мы огораживаем, предупреждаем жильцов, что такие работы будут проходить в определённый период.

Наши сотрудники приезжают, выполняют обрезку и за собой мы убираем ветки, которые остаются на территории.

Выполняют работы подрядные организации по озеленению дворовых территорий. Однако и сами минчане могут помочь в подготовке к весне, например, подстричь кусты в своём дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.