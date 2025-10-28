В Солигорском районе заготовлено более 15 тыс. метров кубических дров и щепы

В Минской области созданы запасы топлива к зиме. Объемы достаточны для бесперебойной работы теплоисточников, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Солигорском районе заготовлено более 15 тысяч метров кубических дров и щепы. К началу отопительного сезона был проведен ряд работ: получены все паспорта готовности. А также – заменены изношенные теплосети.

Станислав Кутовский, заместитель директора-главный инженер УП «ЖКХ «Комплекс»:

На данном этапе в стопроцентном объеме выполнена заготовка древесного топлива на котельных в Солигорском районе. Завершены работы по текущему ремонту и профилактические мероприятия в полном объеме. Оборудование полностью готово к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 года.

На случай возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона в Минской области имеются 73 передвижных источника электроснабжения, а также функционируют более 120 восстановительных бригад.