«Почему бы и нет». Истории о военных, которые решили перейти на контракт после срочной службы

Новости Беларуси. Около 7000 военнослужащих срочной службы будут уволены в запас. Указ об этом на неделе подписал Президент. Документом также дан старт очередной призывной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, большинство молодых людей, отдавших свой долг Родине, рады вернуться домой. Но есть и те, которым призыв и служба в армии помогли определиться с делом жизни. О тех, кто остается, – репортаж корреспондента Петра Бутрима.

Общий язык с четвероногим напарником Байкалом Павел Шинкаренко нашел сразу. Сегодня они патрулируют вместе. На охрану рубежей выходят почти каждый день. 30 километров для кинолога уже давно не испытание, а норма. Отдыхать в такие моменты не приходится, но и скучной службу точно не назовешь.

Павел Шинкаренко, пограничник:

Деревня рядом – вижу местное население. Они здороваются, и нам не запрещается.

В пограничных войсках выпускник профессионального лицея – слесарь по ремонту автомобилей – оказался по совету брата. Прислушался, армейскую кухню изучил и сразу понял, что не прогадал.

Павел Шинкаренко:

Мне стало интересно. Решил: почему бы и нет. Специальность интересная – можно пойти в пограничную службу служить по контракту.

После майского дембеля Павел решил остаться на родной заставе, сменить казарму на квартиру рядом и заступить на новую, более ответственную должность – командира отделения инструкторов службы собак.

Павел Шинкаренко:

И там я уже могу взять из кинологического центра свою личную собаку, щенка. И воспитать ее с нуля.

Здесь, на западной окраине Беларуси, вдали от суеты и дома, решил круто изменить свою жизнь и Андрей Кутера. Хотя к службе в армии сначала относился скептически. Перспектива быть учителем физкультуры, признается, привлекала больше. Сейчас наоборот – в планах карьера военного. Там, где ответственность зашкаливает, можно себя проявить.

Андрей Кутера, пограничник:

Решил остаться, потому что участок неспокойный, боевой, каждый день как новый. Возможны выходы нарушителя в любом месте. Что говорить, именно на этот участок белорусско-польской межи пришелся самый большой поток нелегалов во время чемпионата мира по футболу в России.

Петр Бутрим, корреспондент:

Протяженность участка границы этой заставы – примерно 20 километров. Проходит она по реке Буг. Вдоль много населенных пунктов. Этим и пытаются пользоваться нарушители. За год пограничники задерживают до нескольких десятков нелегалов. Поэтому сидеть без дела солдатам-срочникам, как правило, не приходится. Это и привлекает тех, кто после обязательного срока с погонами не расстается.

И такие повороты судьбы не редкость не только на границе.

Купол – осматриваю купол. Воздушное пространство. Облачиться в цвета хаки Вячеслав Невдах мечтал еще сидя за школьной партой в родном Лунинце. Уже тогда твердо решил – десантник. Но судьба сложилась иначе. Техникум, работа, семья – долгое время было не до романтики прыжков с парашютом. Но повестка всё же нашла своего адресата.

Вячеслав Невдах, военнослужащий:

Я месяц службы здесь на карантине был – не верил, что я в армии. Вообще не верил. Думал, что это не со мной случается. Ночью ложился спать, думал: блин, это вообще не со мной. Щипал себя даже как маленький ребенок.

Пришлось поверить: не сон. Затем началось – наряды, стрельбы, упражнения и полевые выходы. Служба в войсках сил специальных операций одна из самых сложных и насыщенных. Однако со временем не только адаптировался, но и вошел во вкус. Уже как младший сержант и командир отделения. Вячеслав Невдах:

Армия меня изменила полностью. Я был всегда такой вспыльчивый в жизни, чем-то недоволен был. В армию пришел – стал здесь спокоен, начал ценить те моменты, которые на гражданке никогда не ценил.

Дембель уже на носу, но покидать родную бригаду и взвод Вячеслав Невдах не спешит. Уж больно близкой сердцу стала тельняшка. Благо, опция «продлить» предполагает сразу два заманчивых варианта. Один из них – школа прапорщиков, а значит, вскоре начнется другая служба: на контракте, но в привычных декорациях.

Вячеслав Невдах:

Я ничего забывать не буду. Здесь очень хорошие люди работают, которые мне много чего хорошего сделали. Мы здесь станем не просто военнослужащими, я стану коллегой им уже.