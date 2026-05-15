«Личный кабинет пациента» – как цифровизация способствует медицинскому обслуживанию населения

О том, какое решение есть у города для укрепления кадровой безопасности, как столичная медицина переходит на цифровые рельсы, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Минск активно развивает концепцию «Умного города». Медицина здесь – это одно из ключевых направлений. Как сегодня проходит процесс цифровизации в столичных поликлиниках? Насколько мы близки к созданию единого информационного пространства? Например, чтобы врач в любом уголке Минска мог увидеть карту пациента, который к нему пришел.
Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы начали первый этап. Это будет, конечно, не только в городе Минске, что каждый врач увидит. Это вообще в целом по Республике Беларусь, потому что действительно сейчас в 2026 году стартовал первый этап создания электронного цифрового здравоохранения. Сейчас амбулаторные учреждения пока подключены. Они вносят в базу пациентов, определенные посещения. Дорабатываются программы для того, чтобы можно было вносить диагностические исследования в электронную амбулаторную карту. Подключатся стационарные учреждения. Конечно, мы уже обратили внимание на некоторых пациентов. Если они обращались куда-то в амбулаторные учреждения, мы видим уже информацию. Понятно, что мы в начале большого пути. Мы надеемся, что к концу года уже появится, заработает вовсю электронный личный кабинет пациента – каждого гражданина Республики Беларусь, что электронные листки нетрудоспособности заработают. По крайней мере, мы на это надеемся. Потому что это действительно очень интересно. Это намного облегчает работу врача и удобнее, конечно, пациенту. Я думаю, что многие работники здравоохранения ездили в другие страны, видели, как это работает, втихую завидовали. Мы к этому уже тоже пришли, очень радуемся этому.
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