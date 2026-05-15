«Личный кабинет пациента» – как цифровизация способствует медицинскому обслуживанию населения

О том, какое решение есть у города для укрепления кадровой безопасности, как столичная медицина переходит на цифровые рельсы, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Минск активно развивает концепцию «Умного города». Медицина здесь – это одно из ключевых направлений. Как сегодня проходит процесс цифровизации в столичных поликлиниках? Насколько мы близки к созданию единого информационного пространства? Например, чтобы врач в любом уголке Минска мог увидеть карту пациента, который к нему пришел.