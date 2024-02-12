По делу палача Хатыни Катрюка допросят свидетелей

Опрос свидетелей начнется 12 февраля в Верховном суде по делу палача Хатыни Катрюка. В течение нескольких дней показания дадут почти полсотни человек. К рассмотрению уголовного дела по статье «геноцид» приступили 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время Великой Отечественной Катрюк состоял в 118-м карательном батальоне, участвовал в операциях по истреблению мирного населения БССР, уничтожению деревень. На его руках кровь сотен белорусов. За первые два дня следствия прокуроры зачитали обвинение и началось исследование материалов дела. В нем 35 томов.

При жизни Катрюку удалось избежать наказания. Однако благодаря обновленному законодательству в нашей стране стало возможным проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников. Таким образом обеспечивается неотвратимость ответственности за геноцид.