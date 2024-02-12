Городской фольклорный центр собираются создать в Минске

Мастер-классы и гастрономические вечера в национальном стиле. В Минске собираются создать городской фольклорный центр. Он расположится на улице Раковской – в историческом сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Информационно-туристском центре «Минск» особо отметили, что здесь же представят различные регионы Беларуси. Сегодня туристические компании города разрабатывают и предлагают экскурсии, тематические маршруты с посещением объектов общественного питания, дегустацией национальных блюд.