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Городской фольклорный центр собираются создать в Минске

12 февраля 2024 06:59
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Мастер-классы и гастрономические вечера в национальном стиле. В Минске собираются создать городской фольклорный центр. Он расположится на улице Раковской – в историческом сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городской фольклорный центр собираются создать в Минске-1

В Информационно-туристском центре «Минск» особо отметили, что здесь же представят различные регионы Беларуси. Сегодня туристические компании города разрабатывают и предлагают экскурсии, тематические маршруты с посещением объектов общественного питания, дегустацией национальных блюд. 

Городской фольклорный центр собираются создать в Минске-4

Велик вклад в популяризацию и продвижение нашей гастрономической культуры гостиничной индустрии – разнообразные блюда родной кухни своим гостям предлагают рестораны и кафе отелей. Кстати, туристов в столице немало, ежегодно в Минске проходит более 300 мероприятий только республиканского уровня.

# Туризм # общество

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