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«Неделя Китая» начинается в БГУ

12 февраля 2024 07:09
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Минск и Пекин расширяют масштабы многовекторного сотрудничества. Кроме взаимодействия в области технологий и инноваций, важна и гуманитарная составляющая. «Неделя Китая» начинается сегодня, 12 февраля, в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неделя Китая» начинается в БГУ-1

Факультет журналистики при поддержке белорусско-китайского медиацентра подготовил мастер-классы, научный семинар, интерактивное занятие. Во время мероприятий студентам расскажут об истории развития КНР и особенностях культуры этой страны. По 15 февраля также запланирована дегустация блюд китайской кухни, а на финальном концерте учащиеся двух стран исполнят музыкальные композиции.

# Беларусь-Китай # общество

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