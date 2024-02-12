«Неделя Китая» начинается в БГУ

Минск и Пекин расширяют масштабы многовекторного сотрудничества. Кроме взаимодействия в области технологий и инноваций, важна и гуманитарная составляющая. «Неделя Китая» начинается сегодня, 12 февраля, в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факультет журналистики при поддержке белорусско-китайского медиацентра подготовил мастер-классы, научный семинар, интерактивное занятие. Во время мероприятий студентам расскажут об истории развития КНР и особенностях культуры этой страны. По 15 февраля также запланирована дегустация блюд китайской кухни, а на финальном концерте учащиеся двух стран исполнят музыкальные композиции.