На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы

В Беларуси делают ставку на увеличение отечественной рыбной продукции. Такое поручение дал глава государства во время посещения рыбхоза «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области. Президент поставил задачу тиражировать опыт подобных комбинатов. Для этого есть все ресурсы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня в стране работают 16 профильных организаций. Запущен полный технологический цикл: от стадии икринок до выращивания товарных особей. По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей. Так, на любанском комбинате в этом году планируют вырастить свыше полутора тысяч тонн рыбы, увеличив прошлогодние объемы.
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