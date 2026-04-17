Прямой эфир

На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы

17 апреля 2026 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси делают ставку на увеличение отечественной рыбной продукции. Такое поручение дал глава государства во время посещения рыбхоза «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области. Президент поставил задачу тиражировать опыт подобных комбинатов. Для этого есть все ресурсы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы-2

Сегодня в стране работают 16 профильных организаций. Запущен полный технологический цикл: от стадии икринок до выращивания товарных особей. По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей. Так, на любанском комбинате в этом году планируют вырастить свыше полутора тысяч тонн рыбы, увеличив прошлогодние объемы.

Подробности смотрите в видео. 

# Рыба # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США
17 апреля 2026 13:43

Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США

В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
17 апреля 2026 13:39

В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США
17 апреля 2026 13:37

Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США