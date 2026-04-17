На рыбокомбинате в Любани в 2026 году планируют вырастить более 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы

Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США

«Строить мост из Вашингтона до Москвы не так уж и просто, Беларусь может стать опорой для этого моста. Легче выстроить мост между Америкой и Беларусью, наладить сперва эти отношения».