Перспективы БелОМО и торговля на селе: Лукашенко работает в Вилейском районе

Александр Лукашенко поручил вернуть в севооборот все поля Минской области в 2027 году. Глава государства по прибытии в Вилейку обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Но не только аграрные вопросы будут сегодня в центре внимания Президента. Главное – устойчивое развитие регионов и создание комфортных условий для жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе рабочей поездки Президент посетит предприятие «Зенит‑БелОМО». Здесь выпускают оптическую продукцию, автокомпоненты для карьерных самосвалов, оборудование для пневматических тормозных систем. В целом предприятия холдинга «БелОМО» специализируются на производстве оптико‑электронных систем, лазерной техники и другой высокоточной продукции. Главе государства представят результаты работы объединения и перспективы дальнейшего развития, в том числе планы по реализации новых инвестиционных проектов.

Еще один важный блок рабочей поездки посвящен качеству жизни на селе и доступности товаров для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Президенту продемонстрируют автолавки различных ритейлеров и подходы к организации выездной торговли.