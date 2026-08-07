Полеты на автожирах «Ястреб» проводят военнослужащие под Марьиной Горкой

Под Марьиной Горкой идет подготовка экипажей автожиров «Ястреб» – аппаратов, предназначенных для разведки местности, доставки грузов и эвакуации раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы спецназа отрабатывают элементы простого пилотажа, полеты в группах и работу на сверхмалых высотах. Автожир используют для контроля обстановки и ведения воздушной разведки. Он эффективен при патрулировании лесных массивов и участков государственной границы.

Военнослужащий сил специальных операций:

На данный момент у нас проходит переобучение на новый тип летательного аппарата. То есть у нас есть четыре молодых будущих летчика, которые прошли курсы в Военной академии теоретические. Прошли соответствующую переподготовку у нас в части, непосредственно, теорию. И на данный момент практика. Выполняем полеты согласно программе курса боевой подготовки для летчиков сил специальных операций.

Ключевые преимущества «Ястреба» – надежность, отсутствие штопора, простота управления, высокая маневренность, устойчивость к ветру, комфортная кабина и возможность работы с неподготовленных площадок. Топливо – обычный бензин. Несущий винт автожира вращается в режиме авторотации – от набегающего потока воздуха, создавая подъемную силу. Толкающий винт обеспечивает движение. «Ястреб» имеет длительность полета до шести часов, скорость – до 200 километров в час, полезную нагрузку – более 300 килограммов.