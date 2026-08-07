Власти Зимбабве продолжают курс на переработку лития внутри страны

Обладая крупнейшими в Африке запасами лития, Зимбабве делает ставку на то, что будущее этого металла – не в экспорте сырья, а в его переработке внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство все жестче подходит к вывозу необработанных полезных ископаемых, стремясь получить больше выгоды от отрасли, критически важной для мирового энергоперехода. Главная задача на ближайшую перспективу – нарастить мощности переработки достаточно быстро, чтобы не отставать от растущих объемов добычи «белого металла».

Константино Чивенга, вице‑президент Зимбабве: Зимбабве славится богатыми запасами стратегически важных полезных ископаемых, и долгое время страна была источником сырья для промышленности других государств, в то время как наша собственная промышленность оставалась в застое. Мы заявили: этому больше не бывать. Времена, когда грузы покидали наши границы, значась в документах просто как «сырье», хотя на деле содержали ценные редкоземельные минералы, остались в прошлом.

Гифт Мугано, эксперт по экономическому развитию Африки:

Мы уже видим, что к середине года экспортная выручка от лития выросла на 230 % и составила около 728 миллионов долларов.

Экспорт необработанной руды в стране запрещен с конца 2022 года, а с января 2027‑го планируется полностью остановить вывоз концентратов. Введенный ранее временный мораторий вместе с запуском первого завода по производству сульфата лития уже начинает менять облик отрасли. Появляются новые квалифицированные рабочие места, а вместе с производством меняются и сами населенные пункты – рудничные поселки постепенно превращаются в полноценные города.