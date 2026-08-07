«Совершеннолетняя» – певица Настя Кравченко исполнила новую композицию

Настя Кравченко, певица:

Песня родилась еще прошлой осенью, долго мы до нее доходили, откладывали, потом просто пришел момент, когда в мае или в июне мы ее записали, за счет концертного сезона мы все не могли ее добить. В последний вагон впрыгнули, в конце июля выпустили.

Я сейчас чувствую творческий подъем. Следующая песня, сразу спойлер, будет частично моего авторства, которая выйдет в конце августа уже. В этом году мы очень много экспериментировали, вышла англоязычная песня.