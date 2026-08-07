Прямой эфир

«Совершеннолетняя» – певица Настя Кравченко исполнила новую композицию

07 августа 2026 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь гости с премьерой. Настя Кравченко готова удивить нас новой композицией. 

«Совершеннолетняя» – певица Настя Кравченко исполнила новую композицию-2

Настя Кравченко, певица:
Песня родилась еще прошлой осенью, долго мы до нее доходили, откладывали, потом просто пришел момент, когда в мае или в июне мы ее записали, за счет концертного сезона мы все не могли ее добить. В последний вагон впрыгнули, в конце июля выпустили. 

Я сейчас чувствую творческий подъем. Следующая песня, сразу спойлер, будет частично моего авторства, которая выйдет в конце августа уже. В этом году мы очень много экспериментировали, вышла англоязычная песня. 

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Зимбабве продолжают курс на переработку лития внутри страны
07 августа 2026 07:22

Власти Зимбабве продолжают курс на переработку лития внутри страны

Белорусские селекционеры выводят элитный гибрид облепихи
07 августа 2026 07:08

Белорусские селекционеры выводят элитный гибрид облепихи

В Минске выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи. Рассказываем, как проходили соревнования
07 августа 2026 06:58

В Минске выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи. Рассказываем, как проходили соревнования