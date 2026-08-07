«Совершеннолетняя» – певица Настя Кравченко исполнила новую композицию

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь гости с премьерой. Настя Кравченко готова удивить нас новой композицией.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь гости с премьерой. Настя Кравченко готова удивить нас новой композицией.
Настя Кравченко, певица:
Песня родилась еще прошлой осенью, долго мы до нее доходили, откладывали, потом просто пришел момент, когда в мае или в июне мы ее записали, за счет концертного сезона мы все не могли ее добить. В последний вагон впрыгнули, в конце июля выпустили.
Я сейчас чувствую творческий подъем. Следующая песня, сразу спойлер, будет частично моего авторства, которая выйдет в конце августа уже. В этом году мы очень много экспериментировали, вышла англоязычная песня.
Подробности в видео.